Napoli, visite gratuite alla Clinica Mediterranea dal 17 al 22 aprile per la salute della donna

Dal 17 al 22 aprile 2023, la Clinica Mediterranea di Napoli prenderà parte all’iniziativa nazionale «Open week, sulla salute della donna» promossa dalla fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

In occasione della«Giornata nazionale della salute della donna», che si celebra il 22 aprile, la Mediterranea proporrà così alcuni specialisti di varie branche, quali: cardiologia, ginecologia ed ostetricia, oncologia ginecologica, centro di sterilità di coppia, nutrizione, pneumologia, dermatologia, urologia.

Visite gratuite, ma non solo, nel calendario proposto dalla struttura di via Orazio 2, che prevede anche incontri e consulti aperti al pubblico, che si terranno presso la sala convegni «aula Zannini».

Ad aprire la settimana saranno le visite cardiologiche con il dott. Carlo Briguori, che sottoporrà le pazienti anche ad elettrocardiogramma.

Martedì 18, invece, sarà possibile incontrare il dott. Giuseppe Celentano, urologo, che con l’ausilio dell’ecografo osserverà le vie urinarie basse, per prevenire o curare eventuali infezioni urinarie o verificare componenti tumorali vescicali.

Sempre il 18 aprile a visitare sarà anche il dott. Bruno del Prato, pneumologo, che attraverso la compilazione di un questionario e l’esame spirometrico valuterà la funzionalità respiratoria.

Giovedì 20 aprile sì potrà incontrare il dott. Fulvio Cappiello, del centro di Procreazione medicalmente assistita, per la lettura dei seminali e colloqui informativi sulle tecniche.

E ancora, sempre giovedì, sarà possibile prenotare visite con il dermatologo il dott. Gennaro Alicandro e con la nutrizionista la dott.ssa Margherita Grimaldi.

A conclusione della settimana, venerdì 21, il pubblico femminile potrà prenotare una visita ginecologica con il dott. Agostino Menditto, mentre nella mattinata (ore 10) la coordinatrice delle ostetriche, Pina Tarantino, terrà un incontro informativo sull’importanza del rafforzamento del pavimento pelvico nel post partum.

«Siamo vicini a fondazione Onda e sempre pronti a scendere in campo per la salute delle persone - ha detto il dott. Giuseppe Straziota, direttore generale della struttura. Fare prevenzione dovrebbe essere un'abitudine da segnare in agenda. Sottoporsi a visite annuali e a screening, spesso salva la vita del paziente. Ci fa molto piacere far parte del network e ricevere il riconoscimento dei Bollini Rosa. La salute, in questo caso della donna, parte dall’attenzione e dal tempo che ognuno dovrebbe dedicare alla prevenzione».

«Il successo che la open week sulla salute della donna continua a riscuotere - ha affermato Francesca Merzagora, presidente fondazione Onda ci ricorda quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente».