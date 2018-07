Bagnoli, riapre il lido comunale dopo lo sgombero dei clochard

Domenica 1 Luglio 2018, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 11:37

Riapre il lido comunale di Bagnoli. Tutti in spiaggia dunque, dopo aver liberato il pontile e la parte più interna della costa dalle famiglie senza dimora, alcune di esse già stanziate all'interno dell'istituto Rossini.«Da giorni stiamo mettendo in atto la giusta manutenzione per restituire ai cittadini il loro lido», afferma su Facebook Daniela Villani, la delegata al mare del Comune di Napoli. «Non è stato facile - scrive - ma fortunatamente siamo riusciti a riaprirlo in tempo per il grande caldo. Abbiamo ripristinato i cancelli e messi in atto i giusti interventi di manutenzione per i servizi igienici e per la raccolta differenziata».A questa opera di ristrutturazione hanno contribuito NapoliServizi, gli Lsu e l'Asia, intervenuta con più squadre impiegate nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti accumulati in questi ultimi mesi.«Tutto ora è pulito e pronto - conclude la Villani - per accogliere nuovamente i cittadini napoletani che soprattutto in questi giorni stanno affollando le spiagge del nostro litorale».