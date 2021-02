Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale, con il supporto dell'Unità Cinofila antidroga dell'Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un controllo in piazza Francesco Coppola, nel Rione Luzzatti a Napoli, in casa di un 42enne già noto alla giustizia.

A fiutare il bottino, 5 panetti di hashish in un vano in muratura sotto il forno, è stato il cane Kira. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

