E' stato arrestato in possesso di una grossa quantità di droga, dai carabinieri di Pagani, un 35enne incensurato, I.O. , impegnato in qualità di operatore di un'associazione di pronto soccorso, originario di San Valentino Torio. L'uomo era in auto, ieri sera, quando è stato fermato per un controllo: con sè aveva un chilo e mezzo di cocaina. L'uomo è stato identificato dai militari e sottoposto a controllo, ma segni di nervosismo percepiti dai primi, hanno spinto ad una verifica più approfondita fino alla scoperta della droga. L'uomo dovrà comparire dinanzi al tribunale per l'udienza di convalida, a Nocera Inferiore, dopo essere stato portato in caserma per gli adempimenti di rito.

L'operazione degli uomini dell'antidroga, sezione attivata dalla tenenza di Pagani per il flusso enorme di stupefacenti che viene gestito in città, ha portato alla scoperta del quantitativo di cocaina, con l'operatore sanitario che viene ritenuto potenziale corriere. E sul quale proseguiranno ora le indagini del caso per chiarirne il ruolo. Il quantitativo è stato posto sotto sequestro, a disposizione della Procura di Nocera Inferiore.

Pagani, invece, si conferma snodo decisivo dell'Agro nocerino sarnese per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Davanti al giudice, l'uomo potrà ora spiegare la provenienza e la destinazione di quel grosso carico di cocaina, chiarendo al tribunale il suo ruolo subito dopo l'arresto.

