Napoli, il cantiere alla Riviera di Chiaia paralizza il traffico e la metro si ferma

Traffico in tilt, metro con corse limitate a Dante dalle 8 del mattino alle 10.45, Riviera di Chiaia chiusa in direzione piazza Vittoria e in ultimo una manifestazione dei disoccupati (aderenti al Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre) che ha paralizzato l'intera area della Ferrovia, prima con un blocco stradale al corso Garibaldi e con un corteo a corso Meridionale. Per non parlare della pioggia. È la sintesi di quanto è accaduto nella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati