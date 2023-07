Napoli, De Luca presenta i lavori allo stadio Collana: «40 milioni per palestre, piscina, campi da gioco e un parcheggio da 220 posti auto»

Presso la sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia a Napoli, il governatore Vincenzo De Luca e l'ingegnere Flavio De Martino di Arus, la società regionale che si occupa dello sport, hanno presentato i lavori di restyling dello stadio Collana al Vomero.

La Regione ha stanziato 40 milioni di euro per un progetto che prevede 10 nuove palestre, una piscina coperta, un campo da basket e un campo di calcio, rugby e hockey su prato, una pista di atletica leggera, la copertura delle tribune, un parcheggio interrato da 220 posti auto e arredo urbano delle aree circostanti.

«Il Collana è un impianto storico per la città di Napoli, è e sarà ancora di più un punto di riferimento sportivo e di aggregazione per tante famiglie e tanti giovani sportivi. Cominceremo i lavori concreti non appena avremo tra pochi giorni la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato sul contenzioso relativo alla società precedente che aveva in concessione lo stadio. - dichiara il presidente De Luca - Intanto i nostri tecnici dell'Arus sono già a lavoro e l'impianto sarà gestito direttamente dalla Regione in convenzione con il Coni».

«Contiamo di avere l'impianto completamente pronto fra due anni, ma prima ancora una serie di impianti saranno resi fruibili a cominciare dalla piscina in cui già sono partiti i lavori che termineranno intorno a febbraio 2024», fa sapere il governatore.

E poi conclude: «Il Collana rappresenterà un ulteriore strumento per recuperare giovani all'attività sportiva e per ottenere la nomina di Napoli a capitale europea dello sport 2026».