Napoli, il degrado dell'ex mercatino ittico: «Sono tornati ad occupare anche gli spazi interni»

Non è durato molto lo sgombero dell'ex mercato ittico di Piazza Duca degli Abruzzi. Uno stabile trasformato in dormitorio pubblico dai clochard e dagli extracomunitari della zona. Un vero luogo di disperazione dove – come riferirono lo scorso dicembre gli uomini della Polizia Locale che lo liberarono – anche un cartone o una coperta veniva fatta pagare a chi chiedeva un posto per dormire. Nulla di diverso da quello che i residenti dei palazzi limitrofi, vedono ogni giorno da cinque mesi a questa parte.

Una rioccupazione che adesso riguarda anche i locali interni e che prosegue ogni giorno sotto gli occhi di tutti. «Prima si erano accampati solo all'esterno – riferiscono i cittadini – ma ora sono tornati anche dentro. Le vecchie abitudini sono dure a morire e questo era prevedibile. Non è stato possibile fermarli e poco alla volta, sentendosi nuovamente liberi, si sono riappropriati degli spazi lasciati a dicembre».

Una condizione di degrado che nessuno riesce più a sopportare e contro cui ci sono state numerose mobilitazioni. Prima di tutto per la dignità di chi vive in condizioni proibitive e poi per il decoro di una piazza del tutto abbandonata.

«La situazione è critica – concludono i residenti – ma senza un vero piano di recupero andrà sempre peggio. Ci sono uomini di ogni età che vivono in un vero letamaio e che sono abbandonati a se stessi. Tutta la piazza è diventata invivibile ed in sicura. Un luogo dove anche la prostituzione viene esercitata liberamente e ad ogni ora del giorno e della notte. C'è bisogno di interventi immediati per restituire decoro, sicurezza e dignità a queste persone».