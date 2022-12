Napoli, festa del Patrocinio di San Gennaro: celebrazioni il 16 dicembre nella Cappella del Tesoro

Venerdì 16 dicembre nella Cappella del Tesoro di San Gennaro (via Duomo 149) si svolgerà la Santa Messa presieduta dall’abate prelato monsignor Vincenzo De Gregorio in occasione della Festa del Patrocinio di San Gennaro cui si accompagna l’auspicato evento della liquefazione del sangue del Santo Patrono.

Alle ore 9.00 nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro ci sarà la Santa Messa presieduta dall’abate prelato monsignor Vincenzo De Gregorio con esposizione della Teca dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.

Alle ore 18.30 nel Duomo – Altare Maggiore della Cattedrale la Santa Messa sarà presieduta dal parroco don Vittorio Sommella. Prevista anche la partecipazione del personale sanitario dei reparti di ematologia dell’azienda ospedaliera Cardarelli.

Conosciuta come “miracolo laico” quella del 16 dicembre è la terza delle tre celebrazioni annuali a cui si accompagna il prodigio della liquefazione. Data che ricorre in memoria dell’eruzione del Vesuvio del 1631 in cui i napoletani chiesero e ottennero l'intervento miracoloso di San Gennaro per scongiurare che il magma invadesse la città.

Saranno presenti i membri della Deputazione, organismo laico che ha il compito di promuovere il culto di San Gennaro, di tutelarne le Reliquie e di custodire l’inestimabile patrimonio del Tesoro.