Napoli, spunta il fungo di via Marina: «Spot pubblicitari nel degrado»

Giovedì 25 Luglio 2019, 07:00

Gli operai lavorano di buona lena per completare quella struttura che chissà come si chiama: in molti dicono totem anche se sembra più simile a un fungo. Nelle carte ufficiali del Comune di Napoli viene chiamato landmark con ledwall che fa più internazionale, anche se il concetto non cambia, si tratta di un oggetto che ha senso nel luogo adatto, altrimenti non ha proprio nessun senso. Sui palazzi di Times Square a New York quegli schermi luminosi sono perfetti, ai lati di Piccadilly Circus a Londra sono scenografici, all'incrocio Stella Polare, fra via Vespucci e Corso Arnaldo Lucci, invece, quel fungo pubblicitario non fa lo stesso effetto.