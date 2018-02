L'influenza ferma la Funicolare di Mergellina: troppi dipendenti malati, stop alle corse

Lunedì 26 Febbraio 2018, 15:10

Troppi dipendenti sono ammalati e così la Funicolare di Mergellina, a Napoli, chiude al pubblico. Per lo stesso motivo, alla Funicolare centrale restano chiuse le stazioni intermedie mentre si effettuano solo le corse dirette. Secondo quanto si apprende da fonti Anm, l'Azienda napoletana mobilità che gestisce il servizio, non c'è personale in turno nè reperibile.Dalle ore 16 - è stato annunciato dall'Anm - riprende il servizio ordinario alla Funicolare centrale con corso ogni 10 minuti, sia dirette che con fermate intermedie. Resta invece il blocco alla Funicolare di Mergellina. E resta chiuso anche il sistema intermodale di scale mobili da via Scarlatti a San Martino, gestito sempre dall'Azienda napoletana mobilità. Si procede organizzando il servizio sulla base delle risorse umane disponibili.