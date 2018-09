Liceo Sannazaro nel caos, parlano gli studenti: «Basta prendervela con quella prof, ha eseguito gli ordini della preside»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 17 Settembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 07:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuole parlare ma il suo nome non deve essere fatto. Perché la paura di ripercussioni sulla condotta c'è. È uno studente del quinto anno del liceo «Sannazaro» che ha deciso di raccontare alcuni fatti legati alle uscite curriculari ma soprattutto difendere «l'unica componente difendibile della vicenda», una delle due professoresse riprese nella foto al mare con gli studenti del liceo vomerese e stesa sul pedalò.«È l'unica componente difendibile di tutta questa vicenda. È troppo facile etichettare delle persone per una foto fatta in un momento di goliardia».