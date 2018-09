Liceo Sannazaro, preside nel caos: «Ragazzi, ora restate a casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 16 Settembre 2018, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque classi in esubero rispetto alla capienza dell'edificio, uscite curriculari per fare il bagno a mare invece di studiare, assenze sul registro per chi ha consegnato la non autorizzazione alle gite. Non bastavano le 53 classi a fronte di 48 aule disponibile per scatenare polemiche e far emergere un modus operandi ma ora al liceo «Sannazaro» emerge anche un altro dato inquietante: mancano 7 docenti per 21 le classi. Il risultato? Gli studenti stanno perdendo ore di didattica. Intanto, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale Luisa Franzese ha deciso di inviare lunedì nella sede di via Puccini gli ispettori per far luce sul caos di questi giorni. Secca la replica della preside Laura Colantonio: «Non c'è alcuna difficoltà, sono pronta al confronto». Oltre alle uscite curriculari, la preside Colantonio da quando è iniziata la scuola ha usato come aule degli spazi non consoni pur di coordinare le 53 classi su 48 aule disponibili. Nell'Aula magna hanno coabitato due classi, di cui una stava svolgendo un compito in classe, e per domani la situazione coordinata in un primo momento è sconvolgente: la 3D doveva fare lezione nella sala docenti, mentre la 3A nell'aula Biblioteca, la 3E nell'aula 202 e 3G nell'aula 213 (entrambe laboratori). Queste classi cui non è stata assegnata un'aula avrebbero dovuto svolgere attività extra moenia, interrotte senza un motivo descritto ma probabilmente per evitare altre polemiche sulle gite al mare. Ha poi però inviato di sabato pomeriggio un avviso ai genitori in cui rimescola ancora le distribuzioni e decide che «lunedì 17 settembre le classi 3C, 3D, 3F, 3L non svolgeranno attività didattica né intra moenia né extra moenia». Ovvero, non devono presentarsi a scuola.