Manutenzione ko, al Vomero gli alberi invadono le case

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 13 Settembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberi fin dentro le case, pubblica illuminazione coperta dagli alti fusti, manutenzione zero. Una situazione allarmante quella che il presidente Paolo De Luca e il vicepresidente Antonio Iozzi della quinta Municipalità hanno messo nero su bianco, in una missiva inviata agli assessori comunali, al sindaco e finanche al prefetto Carmela Pagano. «Qui non si tratta di tirare qualcuno per la giacchetta o di attaccare sotto il profilo politico l'amministrazione - chiarisce De Luca, presidente in quota demA - Qui parliamo di una programmazione di interventi a tutela della pubblica e privata incolumità delle strade primarie che non esiste. E parliamo di alberature e di illuminazione per lo più assente».