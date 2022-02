Napoli, approvato progetto di manutenzione stradale per il Giro d'Italia 2022

La Giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore Edoardo Cosenza, ha approvato il progetto esecutivo per 225mila euro per eseguire interventi di manutenzione straordinaria del capostrada di alcune arterie che faranno parte del percorso della tappa del Giro d'Italia 2022 che si svolgerà tra Napoli e l'area flegrea.

L'obiettivo degli interventi è quello di «eliminare i dissesti del manto stradale che potrebbero rappresentare potenziali pericoli per i ciclisti». La tappa del Giro si svilupperà lungo le seguenti strade, che saranno così interessate agli interventi manutentivi: piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Alessandro Dumas padre, via Partenope, via Caracciolo, via Orazio, via Petrarca, via Manzoni, via Boccaccio, discesa Coroglio, via Pasquale Leonardi Cattolica, via Cavalleggeri d'Aosta, via Diocleziano, Piazzale Vincenzo Tecchio, viale Kennedy, via Nuova Agnano, via Provinciale San Gennaro, via Mergellina, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci, viale Dohrn, piazza della Vittoria.