Napoli Est, al via altri due cantieri: strade da rifare e sos traffico

Strade di Napoli Est da rifare. Dopo anni di stallo si interviene sulle importanti arterie dei quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Sono prossimi a partire i lavori di manutenzione straordinaria per due importanti assi interessati quotidianamente dal passaggio di migliaia di veicoli. Il Comune di Napoli ha proceduto all'affidamento definitivo per due interventi finanziati con le risorse della Città Metropolitana: quelli in viale della Villa Romana e quelli in via delle Repubbliche Marinare, in particolare nel tratto al confine con il quartiere Gianturco.

Un milione di euro per viale della Villa Romana, tristemente nota per gli spettacolari incidenti avvenuti negli ultimi anni. I tratti curvilinei diventano particolarmente pericolosi per i veicoli che non riescono a "correggere" la velocità specie quando la carreggiata è interessata dalla pioggia. Occorrono sette mesi per ripristinare sicurezza e decoro nel tratto compreso tra via delle Repubbliche Marinare e viale delle Metamorfosi. Si rifanno carreggiata e marciapiedi, si ripara il guard rail e si rivede il sistema di raccolta dell'acqua piovana. Particolare attenzione alla segnaletica orizzontale e alla sicurezza dei pedoni vista l'ampiezza della strada: si poseranno i "markers" in vetro temperato per migliorare la visibilità lungo le corsie.

L'altro cantiere sarà in viale delle Repubbliche Marinare, diverso da quello che è attualmente in corso per abbattere il cavalcavia: qui i lavori sono momentaneamente sospesi dopo il ritrovamento in materiali in amianto. Dunque, si rifarà il tratto compreso tra via Galileo Ferraris e via Volpicella. Un milione e 600mila euro e sei mesi per demolire la pavimentazione esistente fino alla fondazione, ricostruire lo strato di base e di collegamento in conglomerato bituminoso e rifare il "tappetino" superficiale. Anche qui si provvede a liberare pozzetti e caditoie e a rifare la segnaletica. Parliamo del tratto sul quale insiste anche l’accesso alla rete autostradale e in corrispondenza degli incrocio con via Argine e via Imparato. Un “nodo” indispensabile per i collegamenti tra Napoli Est e il centro cittadino.

Nei prossimi giorni gli uffici comunali provvederanno a studiare eventuali piani traffici adeguati ai lavori previsti. Già altre aree di Napoli Est sono affidate agli operai per opere di riqualificazione: oltre a quella del viadotto di Barra, ormai sostanzialmente abbattuto, si lavora anche lungo corso di San Giovanni a Teduccio. Qui si interviene, proprio in questi giorni, per realizzare il cordolo a protezione della corsia del tram e degli altri mezzi pubblici. In generale si migliora l’impianto fognario e l’intera sede stradale per centinaia e centinaia di metri.

Emerge la necessità di regolare adeguatamente la viabilità lungo le diverse arterie della zona orientale con maggiori controlli e informazioni puntuali rivolte a colore che si spostano con veicoli privati. Non mancano già i disagi dove operai e mezzi sono già in azione visto lo spazio ridotto sulle carreggiate e il numero ridotto di posteggi per residenti e passanti.