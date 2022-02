Napoli Est, giostre negate nel parco comunale di Ponticelli

Le giostre del parco comunale 'fratelli De Filippo' sono negate da oltre due anni. Lo spazio interno al "polmone verde" di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, resta chiuso in attesa che qualcuno metta mano alle poche attrazioni che necessitano di manutenzione. Alcune sono visibilmente rotte, altre da rimettere in sesto.





A gennaio 2020 i residenti si erano appellati al Comune di Napoli affinché si rimuovesse il pesante tronco abbattutosi sulle giostre dopo alcune giornate di pesanti piogge. La presenza dell'albero crollato - rimosso dopo molte settimane "grazie" all'intervento di una persona alla ricerca di legna da ardere - aveva reso inagibile lo spazio che affaccia su via Luigi Califano. La rimozione dell'albero, in realtà, non ha mutato la situazione: difatti, le giostre sono ancora negate ai bambini. Sono le uniche attrazioni presenti in un luogo pubblico del quartiere di Napoli Est.





Non l'unico problema del parco comunale di via Maria Malibran nel quale manca un bagno a servizio degli utenti. Le due fontane sono spente e una delle due vasche è in pessime condizioni, con melma e rifiuti all'interno. Le aiuole, curate da un unico dipendente comunale, sono in buone condizioni. Non è così per muretti, gradini e alberelli che necessitano di cura.

Il parco 'De Filippo' - realizzato negli anni Novanta - sarà oggetto di lavori attraverso le risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana. A ben vedere soltanto la prima area sarà interessata dagli interventi di riqualificazione e molte altre risorse - ancora da individuare - saranno necessarie per riconsegnare ai cittadini l'enorme area verde posta sul lato di via Pacioli. La parte centrale della struttura pubblica di Ponticelli, invece, è destinata a orti urbani in un progetto che mette insieme Asl, realtà associative, semplici cittadini.