Napoli Est, basoli saltati in corso Sirena: annunciati i lavori contro i pericoli

Si accelera per eliminare i pericoli più consistenti lungo le strade di Napoli. Dopo la denuncia pubblica de Il Mattino sulle fatiscenti condizioni in cui versa corso Sirena a Barra, quartiere della zona orientale della città, si opererà, nei prossimi giorni, con alcuni interventi di messa in sicurezza per la storica strada a ridosso della quale insistono migliaia di esercizi commerciali e abitazioni.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, i dissesti lungo corso Sirena a Barra L'AIUTO Napoli, bimba curda malata di cuore sarà curata al Monaldi a... LA POLITICA Napoli, la Giunta approva la delibera «dignità»:... LA SCUOLA Covid nelle scuole, a Napoli calano i casi: 400 unità in meno... I MONUMENTI Pio Monte della Misericordia, presentato il nuovo Governo e il...

Carreggiata e marciapiedi sono dissestati in numerosi punti tanto da creare situazioni di particolare pericolo per i pedoni e per i veicoli. Non va meglio per gli aspetti del decoro e dell'igiene: difatti, i basoli "saltati" intrappolano acqua piovana e sporcizia rendendo difficoltose anche le operazioni di spazzamento e pulizia. Una scena di particolare fatiscenza che danneggia il centro storico del quartiere di Napoli Est nel quale insistono diverse ville vesuviane, chiese di particolare bellezza e palazzi storici tra cui quello che attualmente ospita gli uffici del Comune di Napoli.

Si interviene dal prossimo lunedì. A operare saranno i dipendenti della Napoli Servizi, azienda municipalizzata di Palazzo San Giacomo. Lo dettaglia Sandro Fucito, presidente della VI municipalità che amministra i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Per la messa in sicurezza di alcuni tratti potrebbe essere necessaria la chiusura parziale in corrispondenza dei micro-cantieri: la decisione sarà presa nelle prossime ore dagli uffici competenti.

Corso Sirena - la cui manutenzione è affidata proprio all'ente municipale della zona orientale - è da tempo in condizioni difficili. Sono numerosi i basoli danneggiati sotto il peso dei veicoli che percorrono quotidianamente la strada anche a folle velocità. È bene evidenziare che nei prossimi giorni si interverrà soltanto sulle situazioni più critiche lungo il corso. Per i lavori di riqualificazione dell'intera strada, infatti, sarà necessario attendere l’eventuale arrivo dei fondi del piano di ripresa e resilienza: il progetto per il restyling di questa e di altre strade cittadine è stato candidato alle risorse europee dalla precedente giunta comunale.