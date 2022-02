Covid nelle scuole, a Napoli calano i casi: 400 unità in meno nell'ultima settimana

Cala di oltre 400 unità nell'ultima settimana il contagio di Covid nelle scuole di Napoli. L'asl Napoli 1 ha infatti reso noti i numeri degli ultimi sette giorni dal 2 all'8 febbraio con un totale complessivo di 629 contagi, mentre nella settimana precedente i contagiati erano stati 1.040. Il numero più alto di contagi appartiene questa settimana alla scuola superiore che ha 243 positivi nuovi al Covid - di cui 10 docenti e un non docente -, davanti alla scuola primaria che ha 172 positivi, di cui quattro docenti.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Napoli, il direttore dell'Ufficio scolastico: «Virus,... PANDEMIA Mascherine, vanno indossate all'aperto anche senza obbligo? I... LA SCUOLA Nuove regole scuola, è caos: assenze record tra i bimbi a...

Al terzo posto la secondaria di primo grado, le medie, con 139 positivi - di cui 6 docenti -, mentre la scuola d'infanzia, senza bimbi vaccinati, ha 75 positivi, di cui 10 docenti e un non docente. In seguito alle positività, i contatti scolastici a Napoli in quarantena sono in tutto 1124.