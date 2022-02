Barra, allarme sicurezza lungo corso Sirena: basoli saltati e degrado

In un chilometro e mezzo si contano centinaia di dissesti, buche e altri pericoli. Corso Sirena a Barra, quartiere nella periferia orientale di Napoli, è in condizioni pietose. Da anni non si interviene per recuperare e valorizzare la storica strada che trova riferimento anche sulla prima mappa topografica della città di Napoli e dei suoi contorni realizzata da Giovanni Carafa, duca di Noja.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, i dissesti lungo corso Sirena a Barra L'INTERVENTO Napoli Est, alberi pericolosi e senza cura: al via la manutenzione... IL CASO Ventimila case occupate, «la metà sono a Napoli»:...

Sono numerosi i blocchi di basolato "saltati" lungo la strada. Il passaggio continuo di veicoli - spesso a velocità inadeguata - crea non pochi problemi al tratto sul quale affacciano esercizi commerciali e abitazioni. Le colate di asfalto realizzate in più occasioni per “tamponare” i dissesti hanno nettamente peggiorato la condizione di degrado e di pericolosità visto che il materiale si sbriciola facilmente per l'usura e per le intemperie. Non va meglio per le lastre in pietra calcarea che segnano il limite tra carreggiata e marciapiedi: queste risultano particolarmente scivolose sia per i pedoni che per gli pneumatici dei veicoli. In passato alcuni residenti si sono mossi in autonomia per riparare un breve tratto di strada dopo aver atteso un intervento da parte degli uffici comunali.

Le condizioni di pericolo sono emerse, in particolare, nell'incidente stradale registratosi proprio lungo il corso nelle ultime ore. Un'automobile, evidentemente in eccesso di velocità, ha prima urtato altri veicoli in sosta - evitando miracolosamente due pedoni - per poi capovolgersi dopo alcune decine di metri danneggiando la tubatura di acqua potabile. Il fatto, registratosi intorno alle 23 di ieri, ha scatenato non poche polemiche per l'eccessiva velocità con cui molti autisti percorrono corso Sirena e per la mancanza di interventi di messa in sicurezza.

L'importante arteria di Barra è stata inserita tra quelle da riqualificare attraverso i fondi del PNRR: una scelta della passata amministrazione comunale. Le risorse sarebbero fondamentali per rimuovere i pericoli e per recuperare il lungo tratto che caratterizza il centro storico del quartiere di Napoli Est su cui affacciano anche gli uffici del Comune di Napoli.