Napoli Est, alberi pericolosi e senza cura: al via la manutenzione ordinaria

Maltempo e mancata manutenzione hanno messo a dura prova il verde urbano di Napoli e, in particolare, gli esemplari ad alto fusto. Sono numerosi gli alberi da potare e da controllare per constatarne lo "stato di salute". Si parte dalla periferia orientale della città che gode di un vastissimo patrimonio. L'amministrazione comunale ha concluso l'iter per affidare a una impresa la manutenzione ordinaria degli alberi dei quartieri Ponticelli, Barra, Poggioreale, San Pietro a Patierno e Secondigliano.

L'accordo quadro - che dura dodici mesi - prevede diversi interventi: dalle operazioni di potatura a quelle di abbattimento. Le essenze arboree potranno essere "demolite" soltanto con apposita autorizzazione del competente servizio del Comune di Napoli e per casi specifici, come per gli alberi affetti da fitopatogeni. Si interverrà anche in aree non raggiungibili con mezzi meccanici attraverso la "tree climbing", tecnica che permette all'operatore di lavorare sulla pianta utilizzando corde e imbracature senza alcun elevatore. Sarà l'impresa a occuparsi, altresì, del recupero e dello smaltimento di chiome, rami, frutti e di altro materiale di risulta delle singole operazioni. Si provvederà anche a rimuovere le ceppaie, spesso ostacolo al libero passaggio dei pedoni.

L'appalto prevede lo svolgimento di indagini di verifica dei sintomi e dei danni dei singoli alberi e di indagini di verifica statica da parte di un agronomo. Al personale specializzato saranno affidate anche le operazioni di trattamento fitosanitario. Lo scopo è preservare la salute del patrimonio verde ed eliminare le situazioni di pericolo per veicoli e pedoni.

Numero di giardinieri comunali ridotto all’osso e mezzi inesistenti o inadeguati rendono impossibile intervenire sull’importante numero di alberi ad alto fusto presente sul territorio cittadino e, in particolare, nei quartieri periferici. Pericoli da attenzionare e decoro da ripristinare: un lavoro che inizierà nelle prossime settimane proprio dalle situazioni più critiche.