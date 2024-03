Al Maschio Angioino primo convegno Acic:«valorizzare i coordinatori infermieristici per migliorare il sistema sanitario»

Migliorare il sistema sanitario e i suoi servizi adottando strategie “su misura”. È questo l’obiettivo al centro del primo convegno dell’Acic, l’Associazione Coordinatori Infermieristici della Campania che domani, 29 marzo 2024, riunirà sanitari e rappresentanti istituzionali nella sala dei Baroni del Maschio Angioino.

L’incontro dal titolo che punta a “Rivalorizzare la funzione del coordinatore delle professioni sanitarie in tempo di crisi identitarie” è stato organizzato da Vincenzo De Falco, presidente dell’Acic scesa in campo per sottolineare l’importanza di un ruolo chiave nell’organizzazione delle strutture che si occupano di salute pubblica.

Le criticità della nostra regione, penalizzata in ambito sanitario dai trasferimenti statali e dalla sproporzione tra risorse umane e mole di lavoro per gli operatori del settore, saranno il punto di partenza da cui si snoderà il dibattito a cui sono stati invitati anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’assessore comunale alla Salute, Vincenzo Santagada, e tanti altri rappresentanti istituzionali e delle professioni sanitarie come Teresa Rea, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli.

«Agire dal punto di vista organizzativo per far funzionare meglio il sistema sanitario è una delle principali competenze del coordinatore infermieristico - come ha sottolineato De Falco, moderatore er l'occasione del dibattito - si tratta di una figura anello di collegamento tra i vertici strategici e il nucleo operativo di infermieri e operatori socio sanitari».

Durante il convegno, quindi, saranno proprio le competenze del coordinatore ad essere inserite nell’agenda delle priorità da coltivare per potenziarne il profilo tecnico e organizzativo, oltre all’importanza dell’aspetto etico che per natura caratterizza questo tipo di professione. Il primo convegno dell’Acic vedrà anche la partecipazione di figure professionali del mondo giuridico, del management e di alta caratura tecnica, rappresentativi dei livelli nazionali.