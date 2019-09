Allo stadio una targa per Cerciello Rega: «Non dimenticheremo il suo sacrificio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 26 Settembre 2019, 07:30

«Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega. Valori e legalità in campo per la vita. Per Mario». Sono le parole impresse sulla targa che da ieri intitola la tribuna dello stadio «Felice Nappi» di Somma Vesuviana, terra natia del carabiniere ucciso a Roma lo scorso 26 luglio. Alla cerimonia presenti il governatore Vincenzo De Luca, il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno, il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, molti esponenti delle forze dell'ordine e Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro il cui comitato etico presieduto dal prefetto Francesco Cirillo ha promosso, in sinergia con le istituzioni, la giornata della legalità in memoria del vicebrigadiere.