Finalmente comincia a prendere forma la nuova stazione marittima del Beverello. La parte grezza del primo blocco di biglietterie è stata ultimata e ora si andrà avanti con gli altri blocchi fino a completare la parte che affaccia verso il Maschio Angioino. «I lavori stanno procedendo - ha detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, Andrea Annunziata - anche se, certamente, non sarà possibile recuperare i mesi persi dopo l'apertura del cantiere. I sacrifici che abbiamo chiesto saranno ripagati con una struttura accogliente e funzionale».

Con l'ultimazione della parte portante del primo blocco comincia a prendere forma anche la passeggiata sul mare che potrà essere utilizzata per le vie del mare, cittadini napoletani che potranno godere di una visione dall'alto di tutto il molo Beverello. In pratica la passeggiata alta attraverserà tutto il molo con imbocchi nei pressi della darsena Acton e sul versante opposto nei pressi dell'attuale area bar del Beverello. La realizzazione è affidata a un raggruppamento temporaneo di imprese che vede insieme il Consorzio Integra, Brancaccio Costruzioni e Sim della Savarese Costruzioni. Se non ci saranno intoppi la spesa sarà di circa 15 milioni di euro. È da tener presente, comunque, che i fermi del cantiere hanno determinato aumenti dei costi delle materie prime per cui l'opera rispetto alle previsioni di spesa iniziale sono già lievitati. Poi ci sono stati i necessari adeguamenti del progetto. Un aspetto, questo, su cui Annunziata è tornato spesso. Gli stop sono stati dovuti alla scelta di utilizzare come base un'area sottoposta rispetto al livello del mare. Non appena si cominciò a scavare per le fondamenta, si creò una enorme piscina e ci sono voluti mesi per apportare le necessarie modifiche.

Poi i ruderi del vecchio molo borbonico, l'Interlocuzione con la Soprintendenza ed altri mesi persi. Ora, comunque, qualcosa comincia a vedersi. L'ultima data annunciata è fine anno, almeno per vedere ultima la parte delle biglietterie. «Stiamo predisponendo - aggiunge Annunziata - le procedure per le gare di assegnazione alle compagnie di navigazione. Vogliamo arrivare al traguardo con gli spazi già assegnati e con la progettazione definitiva anche della parte a mare, necessaria per velocizzare le operazioni di attracco dei mezzi».

Al molo del Beverello saranno aggiunti alcuni piccoli moli perpendicolari con rulli gommati in modo da evitare gli attracchi in andana, quelli con le ancore in mare. Ma la nuova stazione marittima dovrà contenere anche una sintesi delle tecnologie disponibili. La possibilità di acquistare biglietti ai distributori automatici, la possibilità di verifiche veloci per i passeggeri che imbarcano. Questo sarà possibili con check-in di tipo aeroportuale in modo da evitare le code alle passerelle. Insomma si tenta di velocizzare tutte le operazioni e, contemporaneamente, di dare ai passeggeri ambienti accoglienti, con aria condizionata, poltroncine, bar e così via. E poi bagni veramente degni di questo nome, uno dei grandi punti neri del Beverello degli ultimi anni.

«Gli sforzi - ha concluso Annunziata - sono finalizzati ad ottenere una stazione marittima confortevole, accogliente e funzionale. I display dovranno indicare all'interno e all'esterno della stazione il gate da utilizzare, il nome della nave, la destinazione e l'orario di partenza. Insomma finirà l'approssimazione di oggi che tanti disagi ha provocato e sta provocando. Il nuovo Beverello dovrà essere un piccolo gioiello per ripagare i turisti e la città per le disfunzioni di questi anni».