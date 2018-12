Movida di Natale, l'ira dei napoletani: «Stop a musica e tavolini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 08:00

Video, foto, denunce, richieste di aiuto. Il 24 dicembre è visto dai residenti di Chiaia come una data drammatica e non come l'inizio delle festività natalizie. Il caos generato da migliaia di persone che in un fazzoletto di asfalto rendono difficoltoso anche solo camminare e raggiungere i portoni di casa, sta mettendo a dura prova i nervi di chi vive nella zona dei baretti. Il comitato Chiaia Viva e Vivibile teme per l'incolumità dei residenti, così come per i commercianti che nelle ore diurne (la festa della Vigilia inizia a mezzogiorno) restano nei loro negozi vuoti perché i clienti non riescono a farsi largo tra la folla. Timori che esterna anche il presidente della Municipalità 1 Francesco de Giovanni, che ha scritto a sindaco, prefetto e questore chiedendo una serie di «misure straordinarie per evitare tragedie» e da cui non ha avuto nessuna risposta. Stesso iter dei condomini del civico 24 di via Bisignano che hanno inviato alcuni video dello scorso anno, nonché di risse che avvengono ogni fine settimana e temono possano esserci anche lunedì. Alle richieste di comitati, residenti e Municipalità, l'amministrazione comunale ha risposto con una delibera sindacale firmata dal vicesindaco Enrico Panini, in cui l'unico provvedimento preso è quello di vietare la vendita di bevande in vetro e lattine.