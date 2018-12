«C’è una bomba», e nella strada dei pastori di Napoli è subito fuggi fuggi

Domenica 2 Dicembre 2018, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 02-12-2018 19:17

Fuggi fuggi a San Gregorio Armeno. In pochi secondi è scoppiato il panico nel cuore del vicoletto dei pastori. C’è chi giura di aver sentito la frase «C’è una bomba», chi invece dice di aver assistito a un acceso litigio tra due ragazzi. Pare però che sia in realtà scoppiata una rissa tra due coppie di fidanzati che hanno iniziato a spingersi a causa del blocco pedonale. Per circa 20 minuti infatti decine e decine di persone sono rimaste bloccate tra passeggini e pastori per la grossa affluenza.Terrore negli occhi di alcune mamme e papà che hanno abbracciato i figli correndo al riparo verso piazzetta San Gaetano. Per fortuna nulla di grave, solo tanta paura e qualche improperio liberatorio.