Napoli, è già Natale: una fiumana di gente nella strada dei pastori a San Gregorio Armeno

Domenica 2 Dicembre 2018, 15:48

A San Gregorio Armeno, la via dei pastori nel cuore dei decumani si vive il clima natalizio tutto l’anno, ma con l’avvicinarsi della festività più amata dell’anno le stradine dei decumani sono invase da un fiume di turisti e visitatori che sono attirati dalle numerose botteghe artigiane dei maestri dell’arte presepiale napoletana.Sono decina di migliaia i visitatori che in questi giorni stanno affollando le strade strette del centro antico della città aumentando in modo esponenziale la probabilità di dover intervenire in emergenza, come nel caso di alcune persone che sono state colte da malore o imprevisto infortuno accidentale.In molti si chiedevano, dopo alcuni casi di emergenza sanitaria: «Ma com’è possibile che, in occasione di eventi che richiamano tante persone nelle strade dei decumani in occasioni dell’approssimarsi delle festività natalizie, non sia disponibile in loco o nelle immediate vicinanze un presidio di un’ambulanza per sopperire a esigenze immediate, legate a un malore, a una situazione di imprevedibile pericolo?».«Come da noi richiesto in previsione del grande afflusso di visitatori ai Decumani in occasione delle festività natalizie è partito il presidio fisso del 118 in piazza San Gaetano con autoambulanza in prossimità di San Gregorio Armeno, tra le mete principali preferite dai turisti. Da domani saranno altresì attivati i servizi di emergenza a piedi per raggiungere in maniera tempestiva le persone da soccorrere all’interno del perimetro dei Decumani». Lo ha reso noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha avuto la conferma dell’attivazione dei servizi dal dirigente del 118 Giuseppe Galano. «Si tratta di un primo passo importante – prosegue Borrelli – che tuttavia non è completamente risolutivo per una situazione che presenta ancora tante criticità a causa dell’eccessivo sovraffollamento che non consente, ad esempio, l’evacuazione in caso di emergenza. Faccio appello affinchè si trovi un modo per gestire e controllare i flussi pedonali in modo da poter garantire la sicurezza e l’incolumità dei visitatori».