Mobilità a emissioni zero, lo studio su 36 città di Clean Cities: Napoli ultima

Napoli continua ad essere molto distante dal concetto di città europea sostenibile. A confermarlo - purtroppo - è l'ultimo studio di Clean Cities, condotto su 36 grandi centri abitati in Europa per comprendere se la strada intrapresa verso una mobilità a emissioni zero entro il 2030 sta maturando risultati o meno.

APPROFONDIMENTI LA MOBILITÀ Napoli, ok ad auto elettriche e ibride nelle Ztl. Cosenza: «360... LA MOBILITÀ Bici elettriche, è boom: 15mila utenti in tre mesi.... LA MOBILITÀ Bonus monopattino e mezzi green, al via le richieste a partire dal 13...

Le città sono state testate in base a quattro parametri: spazio pedonale a disposizione dei cittadini, sicurezza delle strade, accesso a una mobilità non impattante sull'ambiente, azioni politiche e qualità dell'aria. Napoli finisce in fondo alla classifica di questo report, con questa sequenza di punteggi corrispondenti alle categorie elencate: 27, 51, 35, 44 e 46. Il punteggio totale assegnato al capoluogo campano in percentuale è 37,8%, mentre il voto assegnato dall'organizzazione corrisponde a una E.

Sul podio tre città del Nord Europa, quali Oslo, Amsterdam ed Helsinki. Tra le italiane, il miglior piazzamento se lo aggiudica Milano - ventesima, con 51,1% di “overall score %” e voto C. Poco più giù Torino - ventitreesima, 49,3% e voto D -, mentre Roma - 40,4%, voto D - termina al 32.