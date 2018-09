Napoli, il ritorno del cardinale Sepe. Col gesso: «Sono caduto dalle scale, microfrattura al malleolo»

Giovedì 27 Settembre 2018, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 15:32

«Nel percorrere una scalinata che conduceva in sagrestia sono caduto. In realtà mentre scendevo è arrivata una persona, piena di zelo apostolico, intenzionata ad aiutarmi. Non l'avesse mai fatto. Nel mettersi dinanzi a me non mi ha consentito di vedere lo scalino e mi sono ritrovato a terra, per metà». Con simpatia il cardinale Crescenzio Sepe racconta l'episodio che gli ha causato l'ingessatura al piede, domenica scorsa, a Lourdes.«Mi faceva male il piede. Mi hanno prestato subito soccorso: gel antidolorifico e fasciatura - continua - Successivamente, però, è emerso che si trattava di una microfrattura al malleolo. Per cui si è reso necessario il gesso. È fastidioso ma passa, perchè la Madonna ci accompagna». Lo ha raccontato durante la conferenza di presentazione del progetto «Campania di pace», la cui location è cambiata proprio per consentire al cardinale di potervi partecipare.