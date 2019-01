Domenica 20 Gennaio 2019, 14:20

Diecimila residenti dell'area del centro storico e della litoranea via Napoli a Pozzuoli sono con i rubinetti a secco in seguito alla rottura improvvisa della condotta idrica di via Diocleziano a Fuorigrotta nel comune di Napoli. La condotta serve anche i quartieri della zona litoranea del comune di Pozzuoli. L'Abc, l'azienda idrica di Napoli, ha dovuto interrompere questa mattina la fornitura in tutta la zona per procedere ai lavori. Senza acqua, quindi, oltre la parte bassa di Pozzuoli, anche via Annecchino, in direzione Arco Felice. L'Abc ha comunicato che l'erogazione idrica riprenderà nel pomeriggio di oggi, al più tardi entro le ore 19. L'amministrazione comunale flegrea è in contatto costante con l'azienda idrica partenopea per fare in modo che il guasto sia riparato nel più breve tempo possibile.