Napoli, rudere pericoloso a Ponticelli: appello dei consiglieri per l'abbattimento

Degrado e pericoli insistono nell'area a ridosso del cimitero di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Una collinetta di rifiuti e verde infestante invade la strada senza nome che consente l'accesso al camposanto di via Argine. La situazione più critica, però, riguarda il rudere fatiscente e a rischio crollo per il quale si attende l'abbattimento.

L'edificio - in pessime condizioni di conservazione - è sul suolo comunale. Già da tempo avrebbe dovuto lasciare spazio all'ampliamento del cimitero di Ponticelli: un progetto poi "superato" con la diversa programmazione dello sviluppo urbanistico del quartiere di Napoli Est. Da decenni, dunque, il bene è abbandonato ma spesso "visitato": a utilizzarlo sono senza fissa dimora e altre persone che non hanno una soluzione abitativa. Altre persone avrebbero usato la scala della casa abbandonata per accedere illecitamente al cimitero. Difatti, in questi mesi i delinquenti hanno messo piede in più occasioni nel luogo sacro di via Argine facendo razzia di materiale vario e arrecando danni in diversi spazi.

Il rudere - utilizzato in passato come casa colonica da un rivenditore di fiori - è stato inserito in un piano di espropri avviato negli anni Ottanta del secolo scorso. In particolare, tale struttura era stata espropriata dal Comune attraverso un accordo del 1983 in cui il privato accettava di lasciarla a patto di ottenere un locale vicino per la vendita di piante. Da allora nessun intervento ha riguardato la struttura né il viale su cui insiste che collega via Argine e via Mario Palermo: tale strada pubblica è fondamentale per raggiungere l'ingresso carrabile del cimitero di Ponticelli.

La situazione di degrado e pericolo è stata attenzionata dalla commissione con delega ai cimiteri della VI Municipalità del Comune di Napoli guidata da Sandro Fucito. In particolare, i consiglieri Franco Grieco, Carlo Capasso, Giovanni Riccardi e Domenico Ferone hanno evidenziato la mancata sicurezza per i residenti e per i passanti che raggiungono il camposanto proprio per le condizioni in cui versa la vecchia struttura. Gli amministratori municipali hanno chiesto al Comune di Napoli di attuare il piano di riqualificazione dell'area così da restituire decoro e dignità alla zona. La soluzione dovrebbe essere quella di abbattere il bene e operare per riqualificare la strada la cui pavimentazione, mai asfaltata, risulta interrotta da numerosi e pericolosi dissesti. Non va meglio per i rifiuti abbandonati tra cui guaine, ingombranti e altri materiali.