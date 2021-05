Napoli, a San Pietro a Patierno il Parco 4 aprile negato ai cittadini: «Chiuso da 50 giorni»

San Pietro a Patierno, a 50 giorni dalla messa in sicurezza, il Parco 4 aprile è ancora chiuso e negato ai cittadini. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: lavori fermi, immondizia ed erbacce incolte. A denunciarlo è il Comitato di Tutela Ambientale di San Pietro. «Ci chiediamo perché mai il parco sia ancora chiuso - si domandano i portavoce - i cittadini hanno chiesto finora risposte alle istituzioni senza però averne ricevute. Sia Comune che Municipalità». In effetti sono trascorsi circa 2 mesi dall’intervento di potatura di alberi di pioppo pericolanti con l’inizio dei lavori di pulizia del verde «con le risorse economiche (10mila euro) a disposizione che erano state assicurate dal Consiglio comunale - rimarcano dal Comitato - e con una manciata di euro rimasti da un vecchio appalto per il verde che per ultimo aveva lasciato a San Pietro la Municipalità».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Ponticelli, apre l'area cani su iniziativa spontanea dei... L'AMBIENTE Verde da salvare, i ragazzi disabili puliscono il parco di Ponticelli

Ma ad oggi i lavori sono fermi, il parco è inaccessibile, «mentre c’è chi continua a fare dirette su Facebook», tuonano i componenti del Comitato di Tutela Ambientale, che incalzano: «Questo è il risultato di una incapacità a risolvere i problemi e a ridare un bene pubblico come i parchi ai bambini e ai ragazzi del nostro quartiere». Da qui l’appello dei cittadini: concludere i lavori e riaprire il parco con pulizia e vigilanza.