Napoli, a rischio chiusura il Sert del Vomero: l'ospedale Cardarelli rivuole l'immobile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Novembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Esprimo enorme preoccupazione per la paventata imminente chiusura della struttura Sert all'interno dell'ospedale Cardarelli». Comincia così la missiva inviata dal presidente della quinta Municipalità Paolo De Luca, al direttore generale Asl Napoli 1 Mario Forlenza e al manager del Cardarelli Ciro Verdoliva. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e lascia poco spazio all'immaginazione. Il centro di assistenza per i tossicodipendenti di via Pansini (che rientra nel distretto Vomero-Arenella) andrà chiuso entro fine novembre. La direzione del Cardarelli ha comunicato agli uffici del Sert, diretti dal dottor Gennaro Pastore, che quella struttura servirà per alcuni ambulatori e deve dunque rientrare nelle disponibilità dell'ospedale.