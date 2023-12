Napoli, tour tra vicoli e castelli: ecco la città del pienone

Il boom del turismo è arrivato in vista del Capodanno. Se per Natale, come dimostra la revoca anticipata del senso unico pedonale a San Gregorio Armeno, le presenze sono state un po' al di sotto delle aspettative, in queste ore la città trabocca di visitatori, in particolare al centro. Circa 700mila vacanzieri in queste festività invernali, secondo le stime dell'assessorato al Turismo di Teresa Armato. Per accoglierli e far festeggiare i napoletani, la 4 giorni di eventi comunali "Luci e Suoni di Napoli", che condurrà verso l'anno nuovo, inizia oggi. Gli appuntamenti sono tutti gratis.

Partiamo dal videomapping. Fino al 7 gennaio, tutte le sere dalle 19 alle 23, è partito il videomapping sui monumenti: proiezioni della tombola, dei giochi e delle tradizioni partenopee visibili sulle facciate della Chiesa del Gesù Nuovo, del Complesso monumentale di piazza San Domenico e del Palazzo dello Spagnuolo. Il tutto mentre vengono riprodotti in strada classici della canzone partenopea, Pino Daniele compreso. Un'attività del Comune, realizzata con il finanziamento di Città metropolitana nell'ambito del progetto "Natale a Napoli 2023". «Napoli è molto amata argomenta la Armato Abbiamo pensato di celebrare questo amore con alcune delle nostre musiche più belle e con le proiezioni di immagini suggestive sui nostri monumenti, promuovendo anche gli altri luoghi degni di attenzione dell'area metropolitana». Si parte stamattina, con due momenti di solidarietà: il primo con il maestro Carlo Morelli che porterà "La musica in carcere" con la band in concerto per i detenuti di Poggioreale. Poi, alle 15, gli auguri dedicati ai piccoli pazienti del Santobono riceveranno la visita del sindaco Manfredi accompagnato da Lele Blade, Lda, Francesco Cicchella e Peppe Iodice. Domani mattina, partirà alle 10 un altro evento clou delle festività: il Capodanno dei bambini al Maschio Angioino.

Poche ore dopo, ci sarà il concerto trap al Plebiscito. Dalle 21 del 31 dicembre, per il concertone, sul palco del Plebiscito saliranno Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax, in una serata condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini.

Insieme a loro Gabriele Esposito, Erminio Sinni e Ciro Giustiniani. Dalle 23.30 alle 6, poi, sarà l'ora di Napoli cambia traccia alla Colonna Spezzata in piazza Vittoria. Qui il nuovo anno sarà celebrato con History 90+, format di Drop dedicato ai 90's con dj Cerchietto e dj-set di Danilo De Santo e Irene Ferrara, seguiti dal vocalist Goldie Voice. Palco anche alla Rotonda Diaz: il dancefloor della new generation di club culture partenopea, in collaborazione con i collettivi musicali Drop, Soul Express e Bang! Poi Marvin&Guy, Pellegrino, Fantasie Safari, Mario Bianco&Gabriele Del Prete, Vincenzo Curcio B2b Mugman e Valerio Viglione.

Lunedì 1 la festa continuerà, sempre a Colonna Spezzata, con la "Napoli Jam Session": dalle 16 alle 20. Un concerto a cura di Max Jovine, bassista dei 99 Posse, con 30 autori della nuova scena musicale napoletana. Dai N'Arte alla band del maestro Giuseppe Spinelli che accompagnerà le esibizioni live dei 15 special guest: Andrea Tartaglia, Balbusea, Veronica Simioli, Antonio Marino, Dario Sansone, Francesco Di Bella, Greg Rega, Helen Tesfazghi, Jovine, Peppoh, Simona Boo, Zulù, Fabiana Martone, Vesuviano. Alle 18, a San Domenico Maggiore, il tradizionale concerto di musica classica omaggio al maestro Roberto De Simone Natale a Napoli alla Corte di Carlo di Borbone'. L'orchestra La Nuova Polifonia, diretta da Alessandro De Simone e il coro Ensemble Vocale eseguiranno "Quem vidistis pastores?" riportato alla luce da Roberto De Simone. Alle 12, concerto di Fabrizio Von Arx e l'Orchestra di Napoli dei Pellegrini, alla Chiesa della Ss Trinità dei Pellegrini in via Portamedina.

«La notte trap di domani è uno degli eventi clou commenta il delegato del Comune all'Industria Musicale Ferdinando Tozzi Rose Villain, la big, farà un'ora e mezza di concerto, fino a mezzanotte. Ci sarà anche Andrea Settembre da X Factor. Stimiamo almeno 10mila persone domani al Plebiscito. Il genere che va per la maggiore tra i giovani è il trap. L'unico modo per pensare una serata per i ragazzi è scegliere questo tipo di musica. Nel segno del progetto Napoli Città della Musica, abbiamo organizzato eventi per 4 giorni. La Jam Session a Colonna Spezzata si rivolge a 30-40enni. Abbiamo pensato show per ogni fascia d'età. Ci sono poi 3 contest per giovani talenti del trap, della comicità (che si esibiranno il 31 al concertone) e per dj».