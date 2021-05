Napoli, via Morisani chiusa; topi e blatte nelle case: «Qui siamo abbandonati»

Strada chiusa per rischio crollo in via Ottavio Morisani, a pochi metri dall’Osservatorio astronomico, residenti isolati e invasi da insetti e topi nelle case. Un vero e proprio calvario quello che vivono da circa un mese gli abitanti della zona compresa tra salita Moiariello e i Miracoli. La chiusura della carreggiata al transito delle auto (anche se i motoveicoli continuano a transitare in barba a un avviso di divieto) è stata decisa a fine...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati