Napoli, Via Petrarca, dissuasori anti velocità: «Così fermeremo gli incidenti mortali»

Strisce pedonali rialzate in via Petrarca e dossi per contrastare le alte velocità in via Posillipo. Qualcosa si muove, nelle due strade killer, dopo dieci anni da quella tragica notte tra il 14 e il 15 maggio 2011, quando in via Petrarca, un'auto, con a bordo tre ragazzi appena maggiorenni, sfondò la ringhiera finendo nel vuoto per oltre cinquanta metri. Gli incidenti pericolosi su quelle strade non si contano e pare che adesso si sia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati