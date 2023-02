Nauticsud Award 2023, raffica di premi dal ministro Santanchè al direttore de Core

In occasione del convegno “Turismo e Portualità”, che si è tenuto ieri nei padiglioni del Salone Nauticsud alla presenza del Ministro del Turismo, del Sindaco di Napoli e dell’assessore al Turismo della Regione Campania, sono stati consegnati i riconoscimenti annuali alle istituzioni, figure professionali ed aziende che, con la loro attività, hanno promosso la nautica italiana da diporto.

Sono stati ben 15 i Nauticsud Award 2023 consegnati, durante l’incontro che ha sancito una forte coesione mai avvenuta tra Governo centrale, Istituzioni di territorio e forze imprenditoriali, per sottolineare chi ha lavorato a favore e supporto della nautica da diporto.

Tra i premiati spiccano i nomi di Daniela Santanchè (Ministro del Turismo), Girolamo Cangiano (On. Camera dei Deputati), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Felice Casucci (Ass. Turismo Regione Campania), Gennaro Amato (Presidente Afina) e Remo Minopoli (Presidente Mostra d’Oltremare di Napoli) e Amedeo Manzo (Presidente BBC Napoli), Francesco de Core (direttore de Il Mattino).

Tra le aziende 2 i riconoscimenti assegnati: al Direttore Divisione Moto e Marine dell’azienda Suzuki, Paolo Ilariuzzi e al titolare del cantiere nautico partenopeo Evo Yacht, Rosario Mercuri. Un premio è stato consegnato al progettista e designer Valerio Rivellini, vero riferimento per la progettualità d’imbarcazioni della nautica da diporto.

Folta la pattuglia dei premiati dei giornalisti che, con la loro attività professionale, sono stati al fianco della nautica italiana da diporto. Nauticsud Awards 2023 a: Maria Leitner (Rai TG2), Francesco de Core (Direttore Il Mattino) Paolo Sonnino (editore rivista Nautica), Angelo Cerulo (Ansa), Vincenzo Perone (Rai Tg3 Campania). Queste le motivazioni che hanno definito la consegna dei primi:

Daniela Santanché per il riconoscimento attribuito alla nautica da diporto quale segmento strategico del turismo

Girolamo Cangiano per l’impegno, in qualità di membro della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati con delega alla Nautica, per lo sviluppo del comparto

Gaetano Manfredi per la visione illuminata dell’opportunità e la valorizzazione della Blu Economy quale risorsa dei territori e per la città di Napoli

Felice Casucci per le sinergie definite a supporto della nautica da diporto dalla regione Campania attraverso l’Assessorato al Turismo

Gennaro Amato per l’impegno profuso come presidente dell’Associazione Filiera Italiana della Nautica da diporto per lo sviluppo e promozione del comparto

Remo Minopoli per la costante e valente collaborazione nell’organizzazione della manifestazione Nauticsud

Amedeo Manzo per il sostegno finanziario ed economico offerto con il Gruppo Iccrea e BCC Napoli ad Afina ed all’intero comparto della filiera nautica

Rosario Mercuri al cantiere che ha saputo interpretare la crescita aziendale attraverso modelli unici, di classe e di grande riscontro dagli appassionati della nautica da diporto

Paolo Ilariuzzi un dovuto riconoscimento al direttore di una azienda che ha saputo sviluppare una divisione di eco-sostenibilità innovativa come il Clean Ocean Project

Valerio Rivellini al professionista, progettista/designer, che negli anni ha realizzato lo sviluppo della nautica con eleganza, capacità tecnica e lungimiranza nelle forme innovative

Maria Leitner per la passione e professionalità giornalistica con cui diffonde l’immagine italiana delle auto, moto e eco-sostenibilità con un attento sguardo alla nautica da diporto

Francesco de Core per la costante attenzione rivolta ad uno dei settori principali di sviluppo ed interesse economico cittadino guardando al diportismo come leva di interesse sociale

Paolo Sonnino all’editore che per anni, con la rivista nautica, ha saputo raccontare l’evoluzione della nautica da diporto facendo diventare armatori milioni di lettori del magazine

Vincenzo Perone al giornalista rai per l’attenzione giornalistica riservata alle iniziative del mondo nautico in Campania

Angelo Cerulo per il supporto giornalistico offerto negli anni ad un comparto produttivo di rilevante interesse per l’economia regionale