Nisida, solidarietà dopo il Festival di Sanremo: imprenditore vuole donare biliardini al carcere

Il Festival attiva la solidarietà. «Dopo il discorso della Fagnani sul carcere di Nisida, un imprenditore napoletano le ha scritto che vuole comprare lui i biliardini per il carcere di Nisida». Lo ha dichiarato Amadeus, durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo. ll conduttore ha fatto quindi riferimento al discorso tenuto da Francesca Fagnani, co-conduttrice della seconda serata della kermesse. La giornalista, nel parlare delle dure condizioni delle carceri italiane e dell'importanza dell'istruzione e dello Stato nella prevenzione dei crimini, ha citato anche la casa circondariale minorile napoletana. Le parole di Fagnani sono state già apprezzate dal direttore del carcere, che le ha riteunte preziose per il futuro dell'istituto penitenziario e dei giovani che sono lì detenuti.

Un appello, quello della giornalista e co-conduttrice, che non è rimasto inascoltato. Come sostiene Amadeus, un imprenditore avrebbe contattato la giornalista per comunicarle la sua volontà di sostenere il carcere: nelle sue intenzioni ci sarebbe quella di regalare dei biliardini per i ragazzi detenuti. Un gesto che potrebbe allietare le giornate dei minori in carcere e, tramite il gioco e lo sport, fornire loro degli insegnamenti di vita importanti per quando avranno scontato la loro pena e saranno nuovamente inseriti nella società.