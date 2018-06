Nola, in migliaia per lo show dei Gigli: sul balcone di piazza Duomo anche de Magistris e Felicori

Domenica 24 Giugno 2018, 22:28 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 22:28

NOLA - È il giorno più lungo. É il giorno più bello. A Nola lo spettacolo dei Gigli patrimonio dell’umanita Unesco continua senza sosta. Gli altissimi obelischi che questa mattina hanno ballato in piazza Duomo prima di ricevere la benedizione del vescovo hanno ripreso lo show che ora ha come palcoscenico gli stretti vicoli del centro antico di Nola. «Amare il patrono della propria città è amare la propria città, è sperare per essa giorni di pace, per i suoi abitanti serenità e prosperità. Occorre, per questo - ha detto il vescovo Francesco Marino durante l’omelia - prendere consapevolezza che il bene comune costa sacrificio, richiede impegno, lavoro, richiede capacità di mettersi in gioco con umiltà, di rimboccarsi le maniche con generosità e senza tornaconto, perché solo dalla solidarietà e dalla comunione può nascere il bene per tutti».Sul balcone di piazza Duomo ad assistere alla ballata dei Gigli anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori che ha firmato un protocollo di valorizzazione del patrimonio culturale locale con l’Agenzia di sviluppo dei Comuni dell’area Nolana: «La festa dei Gigli é una realtà importante che può dare molto di più in termini di partecipazione turistica che vuol dire ricchezza ed impresa ed in questo ho trovato nell’Agenzia un riferimento importante per facilitare i rapporti e le iniziative».A fare gli onori di casa é stato il commissario straordinario della città di Nola: «È un onore essere nella doppia veste di padrona di casa e di ospite. Sono una secchiona ed avevo studiato documentandomi sulla Festa dei Gigli ma vederla é un’altra cosa».