Giro d'Italia a Napoli, folla al villaggio in piazza del Plebiscito: «Grande risposta e soddisfazione per la città»

Dopo nove anni a Napoli torna il Giro d'italia. Dall'alba il Village allestito in piazza del Plebiscito si è riempito da una folla di curiosi e appassionati. Prima del via all'ottava tappa della corsa rosa sono stati presentati i vari campioni che hanno gareggiato.

Non è mancata anche la partecipazione dell'amministrazione comunale di Napoli. Presente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, visibilmente soddisfatto ed emozionato per l'evento: «Un entusiasmo straordinario che va anche al di là di quelle che erano le nostre aspettative. Una grandissima partecipazione popolare, sono presenti tante famiglie con tanti bambini. Veramente una grande festa. Ci fa piacere che il primo grande evento sportivo post pandemico ciclistico parte da qui. È una grande risposta e soddisfazione per la città».

All'evento anche Napoli Bike Festival con lo striscione Napoli Pedala e la richiesta di ciclabili sicure e più mobilità sostenibile in città. L'assessore comunale allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante ha così commentato: «Fino ad oggi Napoli non è stata sicuramente città di mobilità sostenibile. Lavoreremo anche su questo. D'intesa con Napoli pedala Io e l'assessore Cosenza èuntiamo ad aprire piste ciclabili perché è importante non solo per i ciclisti ma anche per il clima. Occorre assolutamente curare questo aspetto che fino ad oggi non è stato curato se non soltanto facendo le piste ciclabili».

«Tutto questo, ci aiuta e dà forza per andare avanti e continuare a far crescere la nostra città che ha straordinarie potenzialità - aggiunge ancora Manfredi - Lavoriamo su una città con tante difficoltà che certo non possiamo recuperare in pochi mesi. Però c’è stata una la macchina organizzativa che ha funzionato benissimo e credo che noi riusciremo a dare un’immagine della città molto positiva e molto organizzata. Gli organizzatori del Giro d’Italia la Federazione sono felicissimi contentissimi e si sono complimentati per il lavoro che abbiamo fatto».