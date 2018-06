Mercoledì 13 Giugno 2018, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ryanair ha celebrato oggi 2 milioni di passeggeri trasportati da/per l'aeroporto di Napoli, e un anno di attività nella sua ultimissima base italiana. La programmazione di Ryanair a Napoli per l'estate 2018 include 121 voli settimanali per 28 destinazioni, di cui 18 nuove per lo scalo di Napoli, come Brema, Lisbona, Stoccolma e Varsavia. Un nuovo servizio bisettimanale per Marrakech inizierà a ottobre come parte della programmazione per l'inverno 2018/2019 di Ryanair a Napoli, con 25 rotte in totale. Per celebrare il trasporto di 2 milioni di passeggeri a Napoli, Ryanair ha messo in vendita posti a partire da euro 19,99 per viaggiare fino a settembre, disponibili per prenotazione solo sul sito Ryanair.com e fino alla mezzanotte di venerdì (15 giugno). «In qualità di più grande compagnia aerea in Italia, siamo lieti di celebrare il nostro primo anno di attività a Napoli e di aver movimentato 2 milioni di clienti e visitatori in questo aeroporto», ha detto Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer Ryanair.