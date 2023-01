Saldi a Napoli al via oggi: negozi pieni per clima mite e sconti tra il 30 e il 50 per cento

Partono bene i saldi invernali a Napoli. Tanta la gente che da stamattina affolla le vie dello shopping per approfittare degli sconti che variano tra il 30 e il 50 per cento con punte che toccano il 70 per cento. «Il primo giorno di saldi inizia bene aiutato dal clima mite che favorisce il passeggio. Ci si aspetta molta liquidità dagli acquisti di questi giorni anche grazie alla presenza in città di molti turisti e di persone che arrivano dalla provincia per fare acquisti durante il primo weekend dei saldi». Così Massimo Di Porzio, presidente di Confcommercio Napoli, commenta l'avvio della stagione dei saldi in città. A fare da traino è il settore dell'abbigliamento «soprattutto quello griffato e le grandi marche, ma anche i piccoli negozi di quartiere che - sottolinea Di Porzio - conoscono i gusti dei loro clienti».

Nei negozi si riscontrano file alle casse soprattutto nei negozi di catene nazionali e internazionali dell'abbigliamento casual ma anche sportivo. Fanno più fatica invece i piccoli negozi sebbene gli esercenti siano fiduciosi sull'andamento della stagione degli sconti rispetto agli anni precedenti. Nei negozi c'è chi è alla ricerca dell'affare ma anche chi aveva «puntato» qualcosa precedentemente e per l'acquisto ha atteso gli sconti. Saldi che sono anche l'occasione per regali a parenti e bambini in vista della Befana, che domani chiude di fatto il periodo delle festività natalizie.

In un clima di generale ottimismo, Di Porzio denuncia «l'anticipo di vendite promozionali nelle giornate di ieri e dell'altro ieri da parte di furbetti che, con poco rispetto per tutti gli altri colleghi, non hanno aspettato la data del 5 gennaio anticipando gli sconti per accaparrarsi qualche spicciolo in più.» Il presidente di Confcommercio Napoli denuncia l'irregolarità di queste operazioni e sostiene che sono necessari controlli più serrati anche sul rispetto della normativa che prevede sempre l'indicazione del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo scontato in saldi. Secondo i dati di Federmoda, a livello nazionale, si stima una crescita delle vendite durante i saldi del 10 per cento e si evidenzia come, durante la stagione degli sconti, la vendita nei negozi su strada superi quella online. «Purtroppo quella delle vendite con sconto e anche sottocosto - prosegue Di Porzio - è diventata una pratica commerciale molto diffusa che di fatto penalizza le attività meno strutturate che non possono competere contro campagne promozionali aggressive fatte dalle grandi catene e sul web. Bisogna dire tuttavia che per i saldi tradizionali i consumatori da sempre premiano i negozi di vicinato che consentono di verificare la veridicità dell'offerta».