Niente nozze gay nel chiostro francescano di Sorrento: «Pronto il ricorso al Tar, non meritavamo questo trattamento»

Sabato 12 Maggio 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 10:22

SORRENTO - «Non mi rivolgerò alla magistratura per una questione di egocentrismo o per assecondare un capriccio, ma soltanto perché venga fatta giustizia»: smaltita l'amarezza per l'impossibilità di sposarsi nel chiostro di San Francesco, Vincenzo D'Andrea è pronto ad andare fino in fondo proponendo ricorso al Tar contro il rifiuto opposto dal Comune di Sorrento.«Mi sono sentito discriminato, ovviamente. La cosa più sconcertante, però, è stato il confronto col sindaco di Sorrento. Ho avuto la sensazione di avere di fronte un muro o, comunque, una persona incapace di accettare che tra matrimonio civile e unione civile non c'è alcuna distinzione».