SuperEnalotto, Napoli da record: 5+1 da 637 mila euro nel centro storico

La Campania termina il mese di novembre da assoluta protagonista al SuperEnalotto. Nell’estrazione del 28 novembre, infatti, sono stati centrati, in regione, un “5+1” da 637.373,72 euro e un “5” da 51.480,19 euro. Il primo è stato realizzato a Napoli presso il Bar Belle Arti in via Santa Maria di Costantinopoli 118 mentre la seconda schedina vincente è stata convalidata presso il Tabacchi in via Alessandro Rossi 58/B a Ercolano.

APPROFONDIMENTI COVID Dpcm, nuova stretta sui giochi: rischiano anche le lotterie

Il Jackpot è arrivato a 71,2 milioni di euro e verrà nuovamente messo in gioco con il concorso di domani. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riporta Agipronews, il 6 manca da quasi sei anni ossia dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA