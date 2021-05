Vie del mare, quattro collegamenti riattivati da mercoledì tra Sorrento e Napoli

Ripartono i collegamenti veloci sulla rotta Napoli-Sorrento. L'Alilauro Gruson, in collaborazione con Alilauro spa, ha varato il ripristino di una coppia di corse destinata a collegare la costiera con il capoluogo partenopeo nelle fasce orario di maggiore affluenza degli utenti, pendolari e (si spera) turisti. Da Sorrento per Napoli partenze alle ore 8.10 e 16.25; da Napoli-Molo Beverello ora 9.00 e 17.15. «Ringrazio i vertici di Alilauro Gruson per avere accolto le nostre richieste - osserva il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola -. Le vie del mare costituiscono un importante servizio per i pendolari residenti in penisola sorrentina, che quotidianamente devono raggiungere le sedi di lavoro o di studio. Da mercoledì saranno riattivate quattro linee tra Sorrento e Napoli. E' un primo passo, in attesa di tornare alla normalità». L'iniziativa della compagnia di navigazione Alilauro Gruson varata per venire incontro alle esigenze dell'utenza locale. «Si tratta di un collegamento importante per la città di Sorrento e per l'intero comprensorio - dichiara Salvatore Di Leva, amministratore delegato dell'Alilauro Gruson - Per questo abbiamo risposto subito alle sollecitazioni dell'amministrazione comunale di Sorrento. Ci auguriamo che al più presto, oltre ai residenti, si possa tornare a trasportare via mare turisti e visitatori».

