Napoli, una discarica di bottiglie nella centralissima piazza dei Decumani

Lunedì 23 Aprile 2018, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 15:16

Movida e bivacco pesano sul suolo pubblico come macigni all’indomani di serate a suon di chiacchiere, bottiglie di birre e cocktail. Oggi, alle ore 11,00, la famosissima piazza San Domenico Maggiore, patrimonio dell'Unesco nel cuore dei decumani, si presentava ai turisti come una discarica di bottiglie di vetro v, mentre la campana per la raccolta del vetro risultava svuotata. È in strada quel che resta della notte. La centralissima piazza del centro storico e i vicoli attigui sono vittime dei “bagordi” del fine settimana.È ormai diventata usanza per i giovani che frequentano il centro città che la sera si intrattengono a bere e schiamazzare, poi c’è da aggiungere che ieri sera molti giovani si sono riuniti per festeggiare la vittoria della squadra del cuore contro la blasonata Juve. Il risultato dei bivacchi, però, è un cumulo di sporcizia abbandonata ovunque. Un pessimo biglietto da visita per la città. In tanti questa mattina, in particolare i turisti, hanno notato i rifiuti sparsi vicino alle campane della raccolta differenziata. Un biglietto da visita sgualcito per tutti i turisti di passaggio in città che con le loro videocamere riprendono, increduli, il degrado di cui la città è preda dell’inciviltà per colpa dei vandali.«Questo che si vede - dice un residente - è il frutto del quotidiano ed indisturbato bivaccare, un segno del degrado del nostro centro storico. Se questo cumulo di bottiglie non viene rimosso al più presto - continua il residente - l’intera area diventa una piccola discarica che crescerà sotto il naso di tutti».