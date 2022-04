Università a Scampia, Manfredi: «Chiudere lavori prima dell'estate»

Finire i lavori prima dell'estate, chiudere tutte le procedure burocratiche per poter subito dopo consegnare l'immobile all'Ateneo Federico II. È questa la road map del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, riguardo l'apertura dell'Università a Scampia.

«Siamo in chiusura - ha detto il primo cittadino - stiamo stringendo i tempi con l'impresa, ormai manca pochissimo per la chiusura dei lavori per poi poter consegnare l'immobile all'Università che ha già organizzato i primi corsi. Stiamo facendo un monitoraggio mensile per verificare che l'avanzamento dei lavori sia corrispondente al cronoprogramma che ci siamo dati».