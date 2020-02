Via Cesario Console a Napoli, scale off limits e transenne violate: «Cittadini in pericolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quasi cinque anni la balaustra panoramica di via Cesario Console e la scala pedonale che la collega a via Acton sono off limits per napoletani e turisti a causa di un non meglio precisato pericolo crollo. L'ascensore Anm installato a pochi passi dal palazzo reale è l'unico collegamento veloce tra le due importanti strade panoramiche della città. Da diversi mesi, però, le scale che collegano via Cesario Console e via Ferdinando Acton sono state riaperte "ufficiosamente" al pubblico. Ignoti hanno letteralmente divelto le orribili recinzioni metalliche che dovrebbero interdire il passaggio pedonale e, così, ogni giorno centinaia di turisti e napoletani usano quel passaggio pericolante.In realtà ancora non è ben chiaro se il passaggio sia pericolante. In zona non esiste alcun cartello esplicativo e ne, tantomeno, è previsto qualche tipo di lavoro per la restituzione ai napoletani di uno degli scorci più belli della città. Un'area panoramica interdetta da quasi cinque anni che è balzata più volte agli onori delle cronache per le sue orribili condizioni di conservazione.«Non si riesce a capire perchè queste scale sono chiuse al pubblico - afferma il presidente della commissione Infrastrutture Nino Simeone - se esiste un pericolo per l'incolumità delle persone il Comune ha il dovere di interdire il passaggio in maniera efficace. Se, invece, non esiste alcun problema per la pubblica sicurezza, allora si decidano a riaprire il passaggio. Anche perchè - ha proseguito Simeone - in queste condizioni il pericolo reale deriva direttamente dalle transenne che sono state divelte e che rischiano di ferire qualcuno».Poi il duro affondo del polemico consigliere comunale circa lo stato di degrado della balaustra panoramica di via Cesario console e sui mancati interventi di pulizia che rappresentano una macchia sull'immagine della città. «Sono anni che denuncio questa assurda situazione - l'affondo di Simeone - io non voglio puntare il dito contro nessuno e voglio comprendere tutte le difficoltà amministrative, ma non è possibile far giacere una parte così bella di Napoli in queste condizioni. Ogni giorno migliaia di turisti attraversano via Cesario Console - ha poi concluso - e invece di affacciarsi per ammirare uno dei panorami più belli del mondo devono tenersi alla larga da deiezioni canine, aiuole rinsecchite e balaustre pericolati che rischiano di ferire qualcuno».