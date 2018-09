Era in strada con in mano una busta di plastica che, mentre i carabinieri si avvicinavano, ha lasciato cadere a terra tentando di disfarsene. Dentro c'erano 20 pacchetti di sigarette che i militari della tenenza di Arzano, Napoli, hanno sequestrato bloccando poi l'uomo, un 42enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione in casa del 42enne ha portato al sequestro di altri 170 pacchetti stipati in uno scatolone. Sequestrati in totale 18 chili di tabacchi di contrabbando. Per l'uomo è scattata la denuncia.

Domenica 9 Settembre 2018, 15:42

