La giunta comunale di Napoli ha approvato oggi la delibera che riguarda la riqualificazione del centro sportivo Virgiliano, per lo svolgimento delle Universiadi 2019. Previsti i seguenti interventi: manutenzione e adeguamento alle norme Coni degli edifici a servizi degli atleti e del personale; manutenzione dell’edificio a servizio del pubblico; realizzazione di una nuova recinzione in ferro battuto per delimitare il campo sportivo, e di una nuova balaustra in vetro e profilati in alluminio per separare la pista dalla tribuna; adeguamento della tribuna alla normativa in materia di sicurezza e di prevenzione incendi anche mediante la realizzazione di 5 nuove scale in acciaio; implementazione e adeguamento degli impianti esistenti, inclusa la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione della pista costituito da 22 torri portafari e adeguati corpi illuminanti a led. L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è di 868.797,67 euro.