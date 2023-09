Napoli, a giudizio per furto di scatolette di tonno

Sarà il giudice Diego Vargas (terza sezione penale del Tribunale di Napoli) ad occuparsi del caso di un cittadino georgiano recentemente citato in giudizio per furto di alcune scatolette di tonno dagli scaffali di un supermercato discount napoletano.

Quattro aprile del 2024, ore 10, la convocazione in aula dell'imputato che dovrà rispondere di un furto di merce esposta in vendita per un valore di 72 euro. Il furto venne consumato a giugno del 2022, sotto accusa finisce Iago T., cittadino nato in Georgia, che sarà assistito dall'avvocato napoletano Gennaro De Falco.

«Noto una giustizia inflessibile per un presunto furto di scatolette di tonno, che comporterà la celebrazione di una o più udienze, mentre attendo da mesi che il pm svolga indagini imposte dal giudice nel corso di una vicenda ben più complessa.

Parlo di una vicenda familiare dolorosa, con una persona anziana presunta parte offesa, per la quale il gip ha disposto verifiche al pm su un patrimonio di milioni di euro che sarebbe stato distratto. Ebbene, non mi risulta siano stati mai fatti questi accertamenti. Prendo atto che esiste una giustizia a due velocità, tra casi di scarsa rilevanza e casi di notevole gravità, a fronte di una precisa indicazione da parte di un giudice».